Wetter : Gefahr von Waldbränden im Norden steigt

Hitze und wenig Regen - diese Kombination lässt in Hamburg und weiten Teilen Schleswig-Holsteins die Gefahr von Waldbränden am Wochenende deutlich ansteigen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, steigt der sogenannte Waldbrand-Gefahrenindex bis zum Sonntag in der Region auf die vierte von insgesamt fünf Warnstufen an. Die Hamburger Feuerwehr warnte deshalb davor, brennende Zigaretten achtlos aus Fahrzeugen oder Zügen zu werfen. Zudem sollte nicht mit Autos auf Grasflächen und Feldwegen geparkt werden, da die heiße Unterseite des Wagens die trockene Vegetation in Brand setzen könnte.

von dpa

28. Juni 2019, 14:44 Uhr

Die Feuerwehr selbst hat aufgerüstet, um für schnelle Löschangriffe in Feld, Wald und Mooren gewappnet zu sein. So seien mehrere geländegängige Fahrzeuge mit Löschwasserbehältern ausgestattet worden. Die Einsatzkräfte könnten so derzeit auf den verschiedenen Fahrzeugen rund 20 000 Liter Wasser vorhalten, um in schwer zugänglichen Gebieten umgehend auf die Flammen reagieren zu können.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Sonntag im Norden Temperaturen von bis zu 33 Grad Celsius bei leichten Wolken und Windböen voraus. Am Montag soll es wieder deutlich kühler werden, damit sinkt auch die Gefahr von Waldbränden.