Verkehr : Geduld gefragt: Rückreiseverkehr sorgt für Staus im Norden

von dpa

13. Mai 2018, 17:48 Uhr

Bei der Rückreise aus dem verlängerten Himmelfahrtswochenende war bei Autofahrern im Norden am Sonntag Geduld gefragt. Auf mehreren Autobahnen staute sich der Verkehr kilometerlang, wie eine Sprecherin des Polizei-Lagedienstes in Kiel sagte. Dazu gehörten die A1, die A7 und die A20. Auch rund um Hamburg gab es demnach längere Staus. «Das ist ganz normal für so einen Tag», sagte die Polizeisprecherin. Zuvor hatte der NDR berichtet.