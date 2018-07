Geschichte : Gedenkstunde zum 75. Jahrestag der «Operation Gomorrha»

von dpa

22. Juli 2018, 15:06 Uhr

Im Hamburger Michel ist am Sonntag an die schwersten Luftangriffe der Alliierten auf Hamburg vor 75 Jahren erinnert worden. «Die Erinnerung an die «Operation Gomorrha» und die nationalsozialistische Zivilisationszerstörung dient immer auch als Mahnung und Aufforderung, sich heute für Demokratie und Menschenrechte und unsere freiheitlich demokratische Grundordnung stark zu machen», sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in der Gedenkstunde am frühen Nachmittag. Bei der «Operation Gomorrha» der Alliierten starben vom 24. Juli bis 3. August 1943 rund 35 000 Menschen, es gab 125 000 Verletzte. Die Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs veränderten das Stadtbild radikal.