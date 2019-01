Kriminalität : Gasleitung in Mehrfamilienhaus manipuliert

von dpa

04. Januar 2019, 15:11 Uhr

Nach Manipulationen an der Gasleitung eines Mehrfamilienhauses in Gladbeck hat eine Mordkommission die Untersuchungen aufgenommen. Es werde wegen versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gegen Unbekannt ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Am Donnerstag hatten Hausbewohner die Feuerwehr wegen auffälligen Gasgeruchs alarmiert, das Gebäude war geräumt worden. Auch alle Personen in mehreren Nachbarhäusern wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht - insgesamt eine zweistellige Personenzahl. «Es bestand Gefahr für Leib und Leben, das Haus hätte in die Luft fliegen können.» Der oder die Täter und die Motivlage seien noch unbekannt.