Notfälle : Gasleitung bei Baggerarbeiten in Großsolt beschädigt

Avatar_shz von dpa

02. März 2020, 18:22 Uhr

Großsolt (dpa/lno) Bei Baggerarbeiten ist am Montagnachmittag in Großsolt (Kreis Schleswig-Flensburg) eine Gasleitung beschädigt worden. Anwohner in der Gemeinde im Amt Hürup wurden gebeten, Türen und Fenster zu schließen, wie die Kooperative Regionalleitstelle Nord mitteilte. Zudem sollte der Gefahrenbereich gemieden und kein offenes Feuer genutzt werden. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr Entwarnung geben.