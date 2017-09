Brände : Gartenschuppen brennt aus und beschädigt Wohnhaus

Bei einem Feuer in Bad Segeberg sind ein Gebäude zerstört und zwei beschädigt worden. Ein Gartenschuppen brannte am Samstagmorgen lichterloh, teilte die Feuerwehr mit. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf einen angrenzenden Schuppen sowie auf den Dachstuhl eines benachbarten Wohnhauses über. Die Bewohner des Hauses hatten sich vor Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde niemand. Während der erste Schuppen komplett ausbrannte, sind das am Dachstuhl beschädigte Wohnhaus und der zweite Schuppen nach Angaben der Feuerwehr noch nutz- und bewohnbar. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar.

Pressemitteilung der Feuerwehr

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 09:45 Uhr