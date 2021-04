Regierung : Garg zu Sputnik V: Bund für Impfstoffbeschaffung zuständig

Schleswig-Holstein will sich anders als Bayern und Mecklenburg-Vorpommern nicht um ein eigenes Kontingent des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V bemühen.

Kiel | Gesundheitsminister Heiner Garg sprach am Donnerstag von „skurrilen Vorschlägen“ und verwies wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf die Zuständigkeit des Bundes. Auch sei Sputnik V in Europa noch nicht zugelassen, sagte der FDP-Politiker. Es gebe in Deutschland eine klare Aufgabenverteilung: Ausschließlich der Bund o...

