Krankenhäuser : Garg will durch Reform Klinik-Angebot in der Fläche sichern

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat als eine Lehre aus der Corona-Pandemie erneut eine Reform der Krankenhausfinanzierung gefordert.

Kiel | „Bei der Patientenversorgung muss es uns vor allem darum gehen, in der Fläche eine gut finanzierte Grundversorgung sicherzustellen“, sagte Garg am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Ökonomische Fehlanreize des Systems der Fallpauschalen müssten beseitigt werden. Nötig sei eine Basisfinanzierung der Standorte, um die Grundversorgung auch in der Fläch...

