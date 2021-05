Wetter : Gäste und Einheimische nutzen Frühsommerwetter für Ausflüge

Sonne, Strand - und Urlauber: Seit diesem Wochenende empfangen auch Gastgeber in Scharbeutz und Co. unter strengen Auflagen wieder Gäste. Das Sommerwetter nutzten viele Menschen für einen Ausflug an die Küste.

Scharbeutz | Das frühsommerliche Wetter mit Temperaturen um die 20 Grad hat am Sonntag zahlreiche Ausflügler an die Strände Schleswig-Holsteins gelockt. In Westerland auf Sylt etwa genossen viele das sonnige Wetter bei einem Spaziergang auf Kurpromenade und Strand, wie auf einer Webcam zu sehen war. Webcams in Scharbeutz und Timmendorfer Strand zeigten am Mittag e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.