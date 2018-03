Bürgerschaft : G20-Sonderausschuss will Scholz trotz Wechsels befragen

Der G20-Sonderausschuss will den bisherigen Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) trotz seines Wechsels nach Berlin erneut befragen. Er gehe nicht davon aus, dass Scholz' Weggang etwas an dem Arbeitsplan ändern werde, sagte der Ausschussvorsitzende Milan Pein (SPD) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Obfrau der Linken, Christiane Schneider, betonte: «Es ist klar, dass er kommen muss - auch wenn er jetzt Bundesfinanzminister ist.»

von dpa

17. März 2018, 10:24 Uhr

Die Obleute - also die Sprecher aller Fraktionen - im Ausschuss hätten sich allerdings schon vor den ersten Meldungen über einen bevorstehenden Abschied von Scholz darauf verständigt, dass es voraussichtlich ausreiche, ihn nur noch einmal und nicht wie zuerst geplant noch zweimal zu befragen, berichtete Pein. «Das ist kompakter und besser.» Der Termin sei wahrscheinlich im Mai oder Juni.

Bei den Ausschreitungen am Rande des Treffens der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer waren im Juli 2017 Hunderte Polizeibeamte und Protestteilnehmer verletzt worden. Zahlreiche Autos gingen in Flammen auf, Geschäfte wurden geplündert. Dem vereinbarten Fahrplan zufolge wollen die Abgeordneten des G20-Ausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft bis Sommer 2018 die Geschehnisse rund um den Gipfel chronologisch in drei Phasen aufarbeiten. Deshalb war ursprünglich geplant, Scholz auch drei Mal zu befragen. Im November war sein erster Auftritt vor dem Ausschuss.