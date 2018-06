Bürgerschaft : G20-Sonderausschuss tagt im Rathaus

Nach dem Ausflug des G20-Sonderausschusses zur öffentlichen Anhörung in die Kulturkirche Altona, tagt der Ausschuss jetzt wieder im Rathaus. Der Ausschuss will die öffentliche Anhörung auswerten und die Krawalle im Schulterblatt am 7. Juli in den Blick nehmen.

14. Juni 2018, 09:33 Uhr

Der G20-Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zu den Ausschreitungen rund um den Gipfel will heute (17.00 Uhr) zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommen. Auf der Tagesordnung stehen die Auswertung der öffentlichen Anhörung in der Altonaer Kulturkirche vom 31. Mai sowie die Ausschreitungen des Gipfelfreitags vor allem in der Straße Schulterblatt. Dort war die Polizei am Abend des 7. Julis stundenlang nicht eingeschritten, als sich die wohl heftigsten Krawalle des Gipfelwochenendes entwickelten. Bei der öffentlichen Anhörung vor zwei Wochen waren Innensenator Andy Grote (SPD) und die Polizeiführung mehr als zwei Stunden lang von Anwohnern heftig kritisiert und zum Rücktritt aufgefordert worden.