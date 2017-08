Bürgerschaft : G20-Sonderausschuss soll sich konstituieren

Zur Aufklärung der schweren Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg soll sich heute ein Sonderausschuss der Bürgerschaft konstituieren. Auf der Tagesordnung der ersten Sitzung im Rathaus stehen Verfahrensfragen. Die Ausschussmitglieder sollen auch über einen Antrag der AfD auf eine Ortsbesichtigung der Roten Flora entscheiden. Das linksautonome Zentrum im Schanzenviertel war nach den Krawallen in die Kritik geraten.