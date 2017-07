G20 : G20-Polizisten in Elbphilharmonie eingeladen

Sechs Tage nach den Staats- und Regierungschefs lädt die Hamburger Elbphilharmonie auch Polizisten ein, die beim G20-Gipfel im Einsatz waren. Das «Hamburger Abendblatt» und die Elbphilharmonie kündigten an, bei einem Sonderkonzert am Donnerstag alle 2000 Plätze im großen Konzertsaal an Beamte aus dem gesamten Bundesgebiet und ihre Partner zu vergeben - kostenlos. Auftreten wird Pianist Sebastian Knauer. Er sagte dem «Abendblatt» (Dienstagsausgabe), dass dieses Konzert eine Herzensangelegenheit für ihn sei. Er sei entsetzt über die Gewalt gegen die Beamten.