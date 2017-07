Demonstrationen : G20-Gipfel: Sonderzug mit Gegendemonstranten gestartet

Mit Blick auf den bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg fährt heute ein Sonderzug mit Gegnern des Gipfels von Basel (Schweiz) in Richtung Norden los. «Wir wollen bereits die Zugfahrt in die Hansestadt zu einem politischen Ereignis machen», hatte ein Sprecher des Sonderzuges im Vorfeld mitgeteilt. Ziel sei es, den Protest gegen das Gipfeltreffen «lautstark, vielfältig und entschlossen auf die Straße zu tragen.»