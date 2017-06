International : G20-Gegner wollen Beschluss gegen Protestcamp anfechten

Die Gerichtsentscheidung, dass ein geplantes Protestcamp von G20-Gegnern im Hamburger Stadtpark nicht errichtet werden darf, wollen die Veranstalter nicht hinnehmen. «Noch an diesem Wochenende legen wir Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein und hoffen auf ein baldiges Urteil», teilte die Vorbereitungsgruppe des Antikapitalistischen Camps am Samstag mit. Mit einer Mahnwache an diesem Montag im Stadtpark wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben zudem ihrer Forderung Nachdruck verleihen.