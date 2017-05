International : G20-Gegner wollen 12 000 Unterschriften übergeben

Die Initiative «Gemeinsam statt G20» will heute mehr als 12 000 Unterschriften gegen die Veranstaltung an die Hamburgische Bürgerschaft übergeben. Mit der Volkspetition fordert die studentische Initiative, das Treffen der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli in Hamburg abzusagen. Bei 10 000 Unterschriften muss sich das Parlament mit dem Anliegen befassen.