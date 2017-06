International : G20-Gegner sehen sich bestätigt: Camp sei Versammlung

Die Organisatoren des geplanten Zeltlagers von Gegnern des G20-Gipfels im Hamburger Stadtpark interpretieren die Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts als Bestätigung ihrer Ansichten. Karlsruhe habe das Camp als politische Versammlung anerkannt, teilten sie in einer Pressemitteilung am Mittwochabend mit. Sie forderten ein Gespräch mit der Stadt über eventuelle Auflagen. «Sollte bis um 10.00 Uhr am Donnerstag (29.06.) keine Rückmeldung der Behörde zu einem Kooperationsgespräch am selben Tag vorliegen, geht die Vorbereitungsgruppe davon aus, dass keine Bedenken bestehen, das Protestcamp in der angemeldeten Form durchzuführen.»