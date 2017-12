Kriminalität : G20-Fahndung: Sechs Tatverdächtige identifiziert

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Seit Beginn der umstrittenen Öffentlichkeitsfahndung nach mehr als hundert mutmaßlichen G20-Randalierern hat die Polizei sechs Tatverdächtige identifiziert. Den von der Polizei am Montag veröffentlichten Fahndungsfotos zufolge handelt es sich um vier Männer und zwei Frauen - darunter auch die von der «Bild»-Zeitung als «Krawall-Barbie» bezeichnete junge Frau. Fünf Tatverdächtigen werden nach Polizeiangaben vom Mittwoch Flaschen- oder Steinwürfe zur Last gelegt. Bereits am Dienstag hatte die Polizei bestätigt, dass sich ein 29 Jahre alter Mann selbst gestellt hat. Er habe gestanden, an der Plünderung eines Supermarkts beteiligt gewesen zu sein. Die Zahl der Hinweise, die nach der Veröffentlichung der Fotos am Montag bei der Polizei eingegangen ist, sei inzwischen auf fast 100 gestiegen.