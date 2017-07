Senat : G20 beherrschendes Thema beim Sommerfest

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Unter den Besuchern waren in diesem Jahr auch Helfer und Betroffene der Ausschreitungen des G20-Gipfels, darunter Geschäftstreibende, Feuerwehrleute, Polizisten und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes. Rund 70 von ihnen wurden nach der Begrüßung für ein gemeinsames Foto in den Kaisersaal des imposanten Regierungsgebäudes gebeten. Hier richtete Veit noch einmal das Wort speziell an sie: «Danke für ihre aufopferungsvolle Arbeit und ihr Durchhalten». Der seit des Gipfels in die Kritik geratene Erste Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) nahm zwar an dem Fest, jedoch nicht an dem Fototermin teil.

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 21:54 Uhr