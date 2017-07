G20 : G20: Anteil der Autonomen unter den Inhaftierten gering

Nach den schweren Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg sitzen längst nichts nur Linksautonome in Untersuchungshaft. Unter den Inhaftierten sei der Anteil der militanten Autonomen gering, sagte Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) dem NDR. Eine Sprecherin der Justizbehörde bestätigte den Bericht am Samstag.