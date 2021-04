Unfälle : Futtermittellaster kippt vor Rendsburger Kanaltunnel um

Ein mit Futtermitteln beladener Lastwagen ist vor dem Rendsburger Kanaltunnel umgekippt.

Rendsburg | Die Strecke in Richtung Süden wurde für die Aufräumarbeiten am Mittwochvormittag gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall geschah beim Auffahren auf die Bundesstraße in einer Kurve. Der Lastwagen verlor Betriebsstoffe. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Zur Schwere seiner Verletzungen war zunächst nichts bekannt. ...

