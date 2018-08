Unfälle : Fußgänger verlässt Unfallort nach Kollision mit Auto

von dpa

09. August 2018, 14:13 Uhr

Ein Fußgänger ist in Hamburg-Ottensen von einem Auto angefahren worden und hat danach den Unfallort schwer verletzt einfach verlassen. Nach ersten Ermittlungen sei ein 52 Jahre alter Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen an einer Kreuzung nach links abgebogen, als der Fußgänger plötzlich die Fahrbahn betreten habe, sagte ein Polizeisprecher mitteilte. Der Fußgänger sei dann vom Kleinwagen erfasst worden und auf die Frontscheibe des Autos geschleudert worden. Danach sei er auf der Fahrbahn aufgekommen, aber kurz darauf wieder aufgestanden. Er habe mit dem Fahrer geredet und den Unfallort trotz Kopfplatzwunde und anderen Verletzungen verlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.