Kommunen : Fundbüros im Norden sind Sammelstelle für Kuriositäten

von dpa

02. September 2018, 08:58 Uhr

In den Fundbüros in Hamburg und Schleswig-Holstein landen neben den Klassikern wie Schlüssel und Ausweise auch immer wieder kuriose Gegenstände. Allein im Fundbüro in Hamburg-Altona werden pro Jahr rund 40 000 Gegenstände abgegeben, darunter viele Smartphones, aber auch Grabsteine, Brustimplantate oder eine Jesus-Statue, wie Leiterin Karen Hilgendorf sagte. Ähnlich ungewöhnliche Funde wurden auch in Schleswig-Holstein gemacht, etwa ein Dressursattel oder ein künstliches Bein, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den größten Fundbüros ergab. In Kiel werden rund 4000, in Flensburg etwa 2500 und in Lübeck circa 3000 Fundstücke pro Jahr abgegeben. Ein Großteil der Funde wird nicht abgeholt und findet bei Versteigerungen einen neuen Besitzer.