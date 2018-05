Tiere : Für Bienennachwuchs gefährliche Erkrankung nachgewiesen

In einem Bienenstand in Steinburg (Kreis Stormarn) ist die für den Bienennachwuchs gefährliche Amerikanische Faulbrut nachgewiesen worden. Wie ein Sprecher des Kreises Stormarn am Mittwoch mitteilte, wurde der Ausbruch der Krankheit bereits am Montag festgestellt. Demnach wurde ein Gebiet in einem Umkreis von drei Kilometern um den betroffenen Bienenstand nach der Bienenseuchen-Verordnung zum Sperrbezirk erklärt. In diesem Bereich müssen unter anderem alle Bienenvölker gemeldet und auf Faulbrut untersucht werden.

von dpa

16. Mai 2018, 08:33 Uhr

Die bakterielle Bruterkrankung ist für ausgewachsene Bienen ungefährlich, vernichtet aber die Bienenbrut, weshalb sie zu den anzeigepflichtigen Tierkrankheiten gehört.