Agrar : Für ausländische Erntehelfer gelten strenge Corona-Regeln

Rund 1000 Erntehelfer sind derzeit in Schleswig-Holstein bei der Spargelernte im Einsatz.

Buchholz | Da viele von ihnen aus Corona-Risikogebieten in Osteuropa kommen, gelten für sie wegen der Pandemie besonders strenge Regeln. In den ersten zwei Wochen nach ihrer Einreise dürfen sie nach Angaben des Bauernverbandes nur in festen Gruppen von maximal fünf Personen arbeiten, wohnen und ihre Freizeit verbringen. Nach der Arbeit müsse sie sofort wieder...

