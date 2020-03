Krankheiten : Fünfter Covid-19-Fall in Hamburg bestätigt

Avatar_shz von dpa

04. März 2020, 13:20 Uhr

In Hamburg ist am Mittwoch ein fünfter Covid-19-Fall bestätigt worden. Wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, handelt es sich um einen Betroffenen, der aus dem Urlaub in einem Risikogebiet in Italien zurückgekehrt war. Das zuständige Gesundheitsamt in Altona ergriff laut Behörde alle notwendigen Maßnahmen. Der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierte befinde sich in häuslicher Isolation, alle Kontaktpersonen würden ermittelt.