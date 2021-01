Gesundheit : Fünf Tote im Zusammenhang mit Corona in Seniorenheim

Im DRK-Pflegezentrum in Glücksburg bei Flensburg sind in den vergangenen zwei Wochen fünf weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Schleswig | Bei ihnen handelt es sich drei Frauen im Alter von 95 (zwei) und 82 Jahren sowie um zwei Männer im Alter von 92 und 90 Jahren, wie der Kreis Schleswig-Flensburg am Dienstag mitteilte. Die beiden 95-Jährigen starben am 23. beziehungsweise am 21. Januar; ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.