Prozesse : Fünf somalische Piraten leben in Hamburg

Gut fünf Jahre nach der Verurteilung von zehn somalischen Piraten in Hamburg leben fünf von ihnen noch in der Hansestadt - in Freiheit. Eine Durchsetzung der Ausreisepflicht sei gegenwärtig nicht möglich, teilte der Senat auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bürgerschaftsfraktion mit. Vier andere Piraten seien freiwillig nach Somalia ausgereist, ein weiterer nach Schweden. Wann die Somalier aus dem Gefängnis freigelassen wurden, geht aus der Antwort nicht hervor.

von dpa

10. April 2018, 07:56 Uhr

Das Landgericht Hamburg hatte die zehn Somalier im Oktober 2012 wegen Angriffs auf den Seeverkehr und erpresserischen Menschenraubes zu Haftstrafen zwischen zwei und sieben Jahren verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatten die Männer am Ostermontag 2010 den Hamburger Frachter «Taipan» vor der Küste Somalias beschossen und gekapert.