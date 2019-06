Unfälle : Fünf Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der A7

von dpa

12. Juni 2019, 08:47 Uhr

Weil ihr Auto auf einen Lastwagen auffuhr, sind auf der A7 bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) fünf Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen in Richtung Norden, wie die Polizei mitteilte. Alle Fahrzeuginsassen, darunter auch zwei Kinder, wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Einer Sprecherin zufolge war die 27-jährige Fahrerin zum Unfallzeitpunkt übermüdet. Während der Bergungs- und Räumungsarbeiten waren zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt. Zuvor hatte der Radiosender R.SH über den Unfall berichtet.