Hockey : Fünf neue Hockey-Spieler für den Hamburger Polo Club

Feldhockey-Bundesligist Hamburger Polo Club geht mit mindestens fünf neuen Spielern in die Anfang September beginnende Saison der Herren. Max Silanoglu, Frederik Treis, Pietro Lago, Juan Antonio Munafo und Lukas Plochy schließen sich dem Team von Trainer Matthias Witthaus an. Allerdings verlassen in Jan-Hendrik Bartels, U18-Nationalspieler Ferdinand Essen und Timon Langs-Unger auch drei Akteure das Team, da sie ins Ausland wechseln.

02. Juli 2019, 11:41 Uhr

Namhaftester Akteur unter den Zugängen ist Lukas Plochy. Der 22 Jahre alte tschechische Nationalspieler war zuletzt für den Junior FC Barcelona aktiv. «Er ist ein Arbeiter, sehr fleißig und er lebt Hockey. Das ist wichtig für das Gleichgewicht in unserer Mannschaft», sagte Ex-Nationalspieler und Erfolgscoach Witthaus über den Zugang.