Prozesse : Fünf Jahre Jugendhaft für Racheaktion im Drogenmilieu

Wegen einer blutigen Racheaktion im Drogenmilieu hat das Landgericht Hamburg einen jungen Mann zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt.

Hamburg | Die Strafkammer sprach den 20-Jährigen am Montag wegen versuchten Totschlags, Drogenhandels und gefährlicher Körperverletzung schuldig (610 KLs 22/20 jug.). Nach Überzeugung des Gerichts handelte der Angeklagte mit mindestens 10 Kilo Marihuana und 300 Gramm Kokain. Am 19. April vergangenen Jahres stellten ihm andere Kriminelle in der Nähe des S-Bah...

