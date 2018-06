Verkehr : Frontalzusammenstoß mit Lkw: Mutter und Sohn schwer verletzt

von dpa

15. Juni 2018, 18:06 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lastwagen im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel sind eine 51-Jährige und ihr 16 Jahre alter Sohn schwer verletzt worden. Die Frau sei am Freitag mit ihrem Auto aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Lkw kollidiert, teilte die Polizei mit. Mutter und Sohn wurden in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Lkw in den Straßengraben und kippte mitsamt Anhänger um. Der 49 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt.