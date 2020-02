Unfälle : Frontalzusammenstoß bei Appen: Drei Verletzte

Avatar_shz von dpa

17. Februar 2020, 19:58 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Appen und Moorrege (Kreis Pinneberg) ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 53 Jahre alter Autofahrer geriet auf der Hauptstraße nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann musste aus seinem Wagen befreit werden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Im zweiten Auto wurde der 26 Jahre alte Fahrer schwer verletzt, die 52 Jahre alte Beifahrerin mussten Ersthelfer am Unfallort reanimieren. Anschließend kam die lebensgefährlich verletzte Frau aus Uetersen in ein Hamburger Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.