Unfälle : Frontalzusammenstoß auf Brücke: Zwei Schwerverletzte

von dpa

26. August 2019, 22:19 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf einer Autobahnbrücke bei Schönberg (Landkreis Plön) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger war am Montag aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte er in den Wagen eines 57-Jährigen. Beide Fahrer konnten sich nicht selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien und wurden von Rettungskräften befreit. Die Bundesstraße 104 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.