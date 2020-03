Tiere : Frösche sind wegen des milden Winters schon unterwegs

Avatar_shz von dpa

03. März 2020, 06:10 Uhr

Die Frösche und Kröten sind wieder unterwegs. «Wegen des milden Winters hat die Wanderung in diesem Jahr einige Wochen früher begonnen», sagte Nabu-Experte Sascha Schleich. Die Frösche, Kröten, Molche und Unken verlassen die Winterquartiere, um sich in ihren Laichgewässern zu paaren. In Heide im Kreis Dithmarschen haben Naturschützer an den Hauptrouten der Amphibien bereits die ersten Hinweisschilder aufgestellt. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) bittet Autofahrer, an den ausgeschilderten Amphibienwanderstrecken maximal mit Tempo 30 zu fahren - auch zur eigenen Sicherheit.