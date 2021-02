Gesundheit : Friseursalons dürfen am 1. März wieder öffnen

Friseure dürfen auch in Schleswig-Holstein ab 1. März wieder Kunden bedienen.

Kiel | Das werde die Landesregierung so umsetzen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochabend in Kiel nach den Beratungen von Bund und Ländern. Laut dem Beschluss von Bund und Ländern müssen die Friseurbetriebe jedoch Hygieneauflagen einhalte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.