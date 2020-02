Bürgerschaft : Friedrich Merz nennt Kemmerich-Wahl «Tabubruch»

Der frühere CDU-Fraktionschef Friedrich Merz hat die von der AfD unterstützte Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Regierungschef als «Tabubruch» bezeichnet. «Diese Wahl dort wird uns noch lange beschäftigen», sagte er am Mittwochabend bei einer Wahlkampfveranstaltung der CDU in Hamburg-Harburg. «Es ist ein Tabubruch, wenn das erste Mal in Deutschland ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist.» Die Ursache dafür liege jedoch schon in der Landtagswahl, aus der Linkspartei und AfD als stärkste Kräfte hervorgegangen seien.

05. Februar 2020, 21:38 Uhr

Auch die CDU trage eine Verantwortung. «Wir müssen dafür sorgen, dass wir diejenigen, die vernünftig sind - vernünftig, nicht rechtsradikal -, für die CDU zurückgewinnen», sagte Merz. Dann komme es gar nicht erst zu solchen Situationen. «Der Populismus zerfrisst die politischen Systeme.» Das könne man in Polen und Ungarn sehen. «Sie können es an einem Tag wie heute auch in Deutschland sehen.»