Demonstrationen : Fridays for Future demonstriert für mehr Klimaschutz

Unter dem Motto #AlleFür1Komma5 wollen die Aktivisten von Fridays for Future am heutigen Freitag in Hamburg für mehr Klimaschutz demonstrieren.

Hamburg | Aufgrund der Corona-Pandemie werde es anders als noch im September 2020 aber keine Großdemonstration geben, teilten die Organisatoren mit. Die Klimaschützer arbeiteten an Alternativkonzepten, bei denen für die Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze von Paris protestiert werden soll. Einzelheiten könnten noch nicht bekanntgegeben werden. Beim siebten globalen ...

