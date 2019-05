Demonstrationen : Fridays for Future: 17 000 Menschen demonstrieren in Hamburg

Zwei Tage vor der Europawahl sind in Hamburg mehrere tausend überwiegend junge Menschen für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gegangen. Beim zweiten sogenannten globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung waren am Freitag laut Polizei bis zu 17 000 Demonstranten in der Innenstadt unterwegs. Die Teilnehmer riefen laut im Chor «Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!» und hielten unter anderem Plakate mit den Aufschriften «Klimaschutz statt Kohleschmutz», «Rettet die Welt» und «Stoppt Klimakiller» hoch.

von dpa

24. Mai 2019, 12:23 Uhr

Eine Hamburger Sprecherin der Bewegung sagte, sie gehe davon aus, dass sich die Zahl bis zum frühen Nachmittag noch weiter erhöhen werde. Viele Schüler und Studenten wollten erst nach der Schule, wichtigen Klausuren oder Vorlesungen am Mittag dazustoßen. Ursprünglich waren rund 10 000 Teilnehmer erwartet worden. Weltweit sollte es am Freitag Kundgebungen in mehr als 100 Ländern geben.

Seit Monaten lassen junge Menschen freitags den Unterricht ausfallen, um für eine bessere Klimapolitik auf die Straße zu gehen. Die Aktivisten von Fridays for Future fordern unter anderem die Einhaltung der Pariser Klimaziele. Vorbild der Jugendlichen ist die Schwedin Greta Thunberg, die am 1. März in Hamburg mit protestiert hatte.