Prozesse : Freund der Ex getötet: Urteil gegen 39-Jährigen erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 40-Jährigen in Hamburg-Eidelstedt wird heute das Urteil gegen den geständigen Angeklagten erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen vor, am 21. Januar den Freund seiner von ihm getrennt lebenden Frau ermordet zu haben. Er sei mit einem Messer in der Tasche an der Haustür seiner Frau erschienen. Es kam zum Streit, bei dem der neue Lebensgefährte der Frau Pfefferspray einsetzte. Der Angeklagte habe daraufhin das Messer gezogen, den 40-Jährigen bis zu einer vielbefahrenen Straße verfolgt und ihn schließlich mit einem Stich unter die Achsel getötet.

von dpa

26. November 2018, 05:26 Uhr

Der Staatsanwalt hat zwölfeinhalb Jahre Haft beantragt. Der in Polen geborene Angeklagte habe einen Mord begangen, sei aber wegen seiner Drogen- und Alkoholsucht vermindert schuldfähig, sagte der Anklagevertreter. Die Verteidigung forderte eine milde Freiheitsstrafe wegen Totschlags im Affekt. Seinem Mandanten seien nach dem Pfefferspray-Angriff einfach die Sicherungen durchgebrannt, sagte der Anwalt.