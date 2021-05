Tourismus : Freude über Tourismus-Neustart in Schleswig-Holstein

Jetzt auch Travemünde, Heiligenhafen, Plön und Laboe - das Land zwischen den Meeren ist von List auf Sylt bis an die Elbe wieder Tourismusland für Urlauber aus ganz Deutschland. Die Resonanz ist groß, doch Verlierer gibt es auch.

Kiel | Mit großen Hoffnungen und bei anhaltend sinkenden Infektionszahlen hat Schleswig-Holstein am Montag eine weitere Öffnungsetappe in der Corona-Pandemie gestartet. Nun dürfen im Norden landesweit Hotels, Ferienhäuser und Campingplätze öffnen, die Innenräume der Gaststätten ebenfalls. Geknüpft ist alles an ein strenges Corona-Testregime. „Jetzt hoffen wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.