Buntes : Freizeitsportler können über Bootsanleger einkaufen gehen

Erst paddeln, dann einkaufen und von da direkt wieder zurück aufs Boot. In Hamburg ist das nun möglich. Eine Supermarktkette hat einen ihrer Märkte in der Nähe eines Alsterkanals an das Gewässer angebunden.

Hamburg | Die Paddeltour über die Alster war anstrengend und nun wären eine kühle Limo und ein Sandwich klasse und Klopapier ist auch alle? In Hamburg können Freizeitsportler nun auch von der Wasserseite aus shoppen gehen. Am Freitag hat die Supermarktkette Edeka in Barmbek einen Bootsanleger zu einer ihrer Filialen eröffnet. „Hamburg ist eine Wasserstadt, desh...

