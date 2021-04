Gesellschaft : Freiwillige Feuerwehr wirbt mit Kampagne um Nachwuchs

Mit „Sei dabei - Ehrensache!“ starten die Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg eine stadtweite Mitglieder-Werbekampagne.

Hamburg | Mit „Sei dabei - Ehrensache!“ starten die Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg eine stadtweite Mitglieder-Werbekampagne. So sollten die 86 Freiwilligen Feuerwehren im Hamburger Stadtbild noch sichtbarer gemacht werden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Innensenator Andy Grote (SPD) sagte: „Die Retter der Freiwilligen Feuerwehren sind die Helden u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.