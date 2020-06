Prozesse : Freispruch nach Kutschenunfall von Ohlsdorf

«Pferde sind Fluchttiere, man muss mit allem rechnen», sagt ein Experte im Prozess um einen tödlichen Kutschenunfall auf dem Friedhof Ohlsdorf. Das Amtsgericht Hamburg sieht das auch so und kann keine Schuld im Verhalten der Kutscherin erkennen.

24. Juni 2020

Für eine Gruppe älterer Damen eines Hamburger Turnvereins endet im September 2018 eine geplante Kutschfahrt über den Ohlsdorfer Friedhof in einem schrecklichen Unfall. Beim Einsteigen in die Kutsche vor dem Friedhofsmuseum gehen plötzlich die beiden Pferde durch. Sie galoppieren auf die Cordesallee, die zentrale Verkehrsachse des riesigen Parkfriedhofs, und stoßen mit einem Auto zusammen. Die Kutsche kippt um, zwei Fahrgäste werden unter dem Gefährt eingeklemmt. Eine 78-Jährige stirbt, eine 80-Jährige wird lebensgefährlich verletzt. Auch zwei weitere Fahrgäste und der 50 Jahre alte Autofahrer erleiden Verletzungen. Eines der Pferde muss eingeschläfert werden.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg klagt die Inhaberin des Pferdedroschkenbetriebs wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung an. Die Kutscherin hätte das Zaumzeug der Pferde mit einem zusätzlichen Riemen sichern und als Gespannführerin auf dem Kutschbock sitzen müssen. Das Amtsgericht spricht die 56-Jährige am Mittwoch frei. Sie habe ihre Sorgfaltspflicht nicht verletzt. «Es war eine Tragödie», sagt Richter Björn Jönsson am Mittwoch in seiner Urteilsbegründung. Der Staatsanwalt hatte eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 15 Euro gefordert. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Die Angeklagte hatte seit 2017 Kutschfahrten über den 390 Hektar großen Parkfriedhof angeboten. Damals sei ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, sagte die langjährige Taxiunternehmerin und Pferdeliebhaberin. 2008 machte sie ihren Kutschenführerschein, 2016 schaffte sie zwei Pferde an und ließ die Kutsche mit 15 Plätzen bauen. Eine Amtstierärztin untersuchte das neu gekaufte Zaumzeug, ohne etwas zu bemängeln. Um sich beim Halten der Kutsche um die Fahrgäste kümmern zu können, stellte sie einen Gehilfen ein, der sich vor die Pferde stellte und diese festhielt. Rund 100 Touren verliefen ohne Zwischenfälle.

Am 26. September 2018 hatte die Angeklagte bereits eine Tour mit Gästen über den Friedhof gemacht. Die wartende Gruppe vom Turnverein sah, wie sich die Kutsche näherte, und bekam plötzlich einen Schrecken. Ganz kurz vor dem Linksabbiegen zum Museum, die Kutscherin hatte schon den Blinker gesetzt, überholte ein Auto sehr riskant. «Wir haben die Hände hochgerissen und geschrien», berichtete eine 72-jährige Zeugin, die mitfahren wollte. Es sei immer mal wieder vorgekommen, das Autofahrer drängelten, sagte die Angeklagte. Die Pferde seien bei dem Vorfall aber eigentlich nicht nervös geworden. Die Friedhofsverwaltung bemüht sich seit Jahren um eine Reduzierung des Autoverkehrs in der Grünanlage.

Nach dem Anhalten stiegen die Fahrgäste der ersten Tour aus. Eine Mutter ging mit ihrer zwölfjährigen Tochter nach vorne zu dem Gehilfen und bedankte sich für die schöne Fahrt. Das Mädchen durfte die Pferde streicheln. Plötzlich hätten die Tiere mit dem Kopf geschlagen und seien etwas unruhig geworden, sagte die 51 Jahre alte Mutter vor Gericht. Offenbar hatte eines der Pferde sein Kopfstück mit Scheuklappen zumindest teilweise abgestreift. Andere Zeuginnen berichteten, die Kutsche sei zweimal angeruckt. Plötzlich seien die Pferde davongaloppiert. Vergeblich versuchten die Betriebsinhaberin und ihr Gehilfe die Tiere zu packen. Beide Pferde seien auf die Motorhaube des entgegenkommenden Autos gelaufen und gestürzt, erinnerte sich eine Zeugin.

«Pferde sind Fluchttiere, man muss mit allem rechnen», erklärte ein Sachverständiger. Ein Gespannführer sollte darum auf dem Kutschbock sitzen, bevor der erste Fahrgast einsteigt. Denn lenken ließen sich die Pferde nur über die Zügel am Maul. Es sei zudem «gute fachliche Praxis», das Zaumzeug am Kopf durch einen weiteren Riemen, den sogenannten Kehlstößel, zu sichern. Allerdings konnte der Sachverständige nicht belegen, dass das eine Vorschrift oder zumindest eine fachliche Empfehlung sei.

Verteidiger und Richter zeigten sich von dem 79-jährigen Gutachter genervt und warfen ihm vor, die Aussagen in der Verhandlung gar nicht zur Kenntnis genommen zu haben. «Die Kutsche war alles andere als herrenlos», stellte Jönsson im Urteil fest. Der Gehilfe habe vor den Pferden gestanden und sie gehalten.

Die Angeklagte bekundete in ihrem letzten Wort, wie leid ihr der tödliche Unfall tue. Das Pferdedroschkengeschäft hat sie längst aufgegeben, das überlebende Pferd steht auf einer Weide als Therapiepferd. «Aus meinem Lebenstraum ist ein Alptraum geworden», sagte die 56-Jährige.