Prozesse : Freispruch für Taliban-Unterstützer aufgrund von Zwangslage

Das Hanseatische Oberlandesgericht hat am Donnerstag einen Unterstützer der afghanischen Taliban freigesprochen. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte den in Lübeck wohnenden Asylbewerber wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation im Ausland angeklagt. Weitere Anklagepunkte waren Brandstiftung in mehreren Fällen und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Der 25-Jährige Afghane hatte sich bei einer Anhörung durch das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration selbst der Taten bezichtigt.

von dpa

07. Februar 2019, 18:26 Uhr

Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, kam der Staatsschutzsenat zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte im Jahr 2013 tatsächlich mehrere Brandanschläge auf Polizeicontainer und Telefonmasten in seiner Heimatprovinz Kapisa verübte. Er habe sich jedoch in einer Zwangslage befunden, weil die radikal-islamische Miliz mit Repressionen gegen ihn und seine Familie gedroht habe. Die Gefahr für Leib und Leben stelle einen Notstand dar, der die Sachschäden rechtfertige und die Gefährdung von Menschenleben entschuldige. Das Gericht sei nicht davon ausgegangen, dass sich der 25-Jährige durch die Selbstbezichtigung Vorteile im Asylverfahren verschaffen wollte.