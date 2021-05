Verteidigung : Fregatte „Sachsen-Anhalt“ wird in Dienst gestellt

Die Marine stellt am heutigen Montag (14.00 Uhr) in Wilhelmshaven eine neue Fregatte mit dem Namen „Sachsen-Anhalt“ in den Dienst.

Wilhelmshaven | Die Marine stellt am heutigen Montag (14.00 Uhr) in Wilhelmshaven eine neue Fregatte mit dem Namen „Sachsen-Anhalt“ in den Dienst. Das rund 150 Meter lange Schiff komme mit einer Besatzung von nur 120 Frauen und Männern aus und könne bis zu zwei Jahre im Einsatzgebiet bleiben, teilte die Marine mit. Die „Sachsen-Anhalt“ sei nach der „Baden-Württemberg...

