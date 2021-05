Kriminalität : Frauenleiche gefunden: Vermisste aus Padenstedt?

Ist die vermisste Frau aus Padenstedt einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Eine Passantin findet in einem Graben eine weibliche Leiche. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei der Toten um die verschwundene 48-Jährige handeln könnte.

Fitzbek | Eine seit Ende Februar vermisste Frau aus Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist vermutlich tot. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Kiel am Freitag mitteilten, hat eine Passantin am Vorabend im rund 15 Kilometer entfernten Rade bei Fitzbek in einem Graben eine Frauenleiche entdeckt. „Den Ermittlern liegen erste Erkenntnisse vor, dass ...

