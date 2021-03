Kirche : Frauengemeinschaft begrüßt angebotenen Amtsverzicht von Heße

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) hat begrüßt, dass der Hamburger Erzbischof Stefan Heße Fehler eingeräumt und dem Papst seinen Amtsverzicht angeboten habe.

Hamburg | Es sei jedoch mehr als bedauerlich, dass es dazu des am Donnerstag veröffentlichten Gutachtens bedurfte, das den Erzbischof in die Ecke gedrängt habe, sagte die Vorsitzende des kfd-Diözesanverbands Hamburg, Gabriele Semrau, am Freitag. „Wir erwarten von einem Kleriker, einem Seelsorger, dass er eine moralische Verantwortung übernimmt und sich auch sei...

