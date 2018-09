Unfälle : Frau wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

von dpa

28. September 2018, 07:44 Uhr

Bei einem Unfall in Ahrensburg im Landkreis Stormarn ist eine Frau in der Nacht zum Freitag lebensgefährlich verletzt worden. Die 38-Jährige sei auf einer Landstraße plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Wucht des Unfalls wurde das Auto auf die andere Straßenseite geschleudert. Die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.