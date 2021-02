Unfälle : Frau stirbt bei Unfall auf A 1

Eine 44-jährige Frau ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) ums Leben gekommen.

Bad Schwartau | Die Frau sei als Beifahrerin in einem von drei am Unfall beteiligten Autos unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die genaue Unfallursache war laut Polizei zunächst unklar. Insgesamt seien sechs Menschen am Unfall beteiligt gewesen. Sie seien ...

